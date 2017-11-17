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中国债市动态：现券期货均稳步整理，50年国债招标结果逊预期但影响暂不大
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2017年11月17日 / 凌晨4点20分 / 1 天前

中国债市动态：现券期货均稳步整理，50年国债招标结果逊预期但影响暂不大

1 分钟阅读

路透上海11月17日 - 中国银行间债市周五早盘表现较为平静，主要现券稳步整理，金融交易所国债期货主力合约也一涨一跌变化不大。新债市场上，财政部上午招标的50年期国债利率明显低于预期，只是二级市场该期限债罕有交投，目前看来影响不明显。

交易员称，近两日机构心态基本恢复正常，短期内收益率再大幅上行的可能性有限。但若没有更多利好刺激，也难以期待太好行情。

上海一基金公司交易员表示，10年国开活跃券170215早盘波动幅度在2个基点(bp)左右，同期限国债交投不旺，“今天比较安静。”

交易员透露，170215券最新成交在4.70%，上日尾盘为4.6875%。

业内人士透露，财政部上午招标发行的50年期国债，中标利率4.37%，明显低于此前市场预测均值4.46%。中债国债到期收益率曲线中，50年品种最新收益率为4.4209%。

央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，本周逆回购口径净投放达8,100亿元，若考虑MLF到期，全口径净投放6,210亿元，均创近10个月单周新高。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.37元，较上日结算价跌0.05%；10年期国债主力合约T1803收报92.75元，较上日结算价涨0.02%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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