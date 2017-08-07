中国债市动态：现券期货均走弱，大宗商品期货大涨引发通胀忧虑

路透北京8月7日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅上升，国债期货低开低走。交易人士表示，国内大宗商品期货大涨打压避险人气，同时商品价格上涨或导致通胀上升的担忧开始浮现，现券情绪偏弱，短期内市场态度依然谨慎有加。

上海一银行交易员称，“今天利率债表现比较差，210（10年国开债170210）收益率反弹了3个bp（基点），跟去年10月类似，大宗疯狂债市狂跌。”

他并表示，近期国内商品价格明显上涨，引发市场对未来通胀或将再度上行，从而货币政策逐步收紧的担忧，市场情绪不佳。

“万一月中数据出来多头要傻眼，去年九、十月就开始唱衰经济，结果一年过去了，（经济）韧性还很强，通胀一起来，放水就没戏了。”他说。

北京一券商交易员表示，感觉今日市场略有恐慌，除大宗商品期货外找不到别的影响因素，机构情绪较为谨慎。

“按说大宗也不是涨了一天两天了，我感觉现在大家主要还是担忧通胀，怕大宗商品端传导到消费品这一端，通胀飚起来，看来期待的下半年小行情不好说了，看看这周数据怎么样吧。”他称。

中国统计局将于本周三上午公布7月通胀数据。路透调查显示，7月通胀同比涨幅基本持平于前月，环比略有上升，工业增加值在6月增长提速后或有一定放缓，受高温天气影响，消费增速可能也会有小幅走低，整体而言，经济运行活动有所降温。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.29%/4.28%，上日尾盘为4.2490%/4.2450%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.66%/3.6250%，上日尾盘为3.63%/3.6175%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.155元人民币，较上日结算价跌0.19%；10年期国债主力合约T1709收报94.430元，较上日结算价跌0.32%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)