中国债市动态：现券期货均走暖，资金转松情绪缓和

路透北京1月22日 - 中国债市周一早盘现券收益率下行，国债期货盘初小幅下探后便迅速反弹。交易人士表示，周末政策面消息真空，且资金面较上周有所缓和，市场持续下跌后略显企稳；不过在严监管气氛下，现券整体料仍会维持弱势震荡，目前方向依然不明。

北京一基金交易员说，短端资金渐趋宽松，半年内到期的短端利率债成交增多，收益率较上周略有下行；长端市场在经过上周一周的持续下跌之后，卖盘力量趋弱。

“上周五美债（收益率）上了不少，不过今天也就是刚开盘那会反应了一下，（现券价格）跌一跌歇一歇，我们等于是先跌了，所以今天反而涨了。”他说。

美国10年期公债收益率周五触及三年高位，因隔夜市场的颓势引领债市测试关键技术支撑位，之后上涨的收益率吸引了新的买家。

“周末监管终于停了停，加上今天资金面也比较配合，情绪就缓和了一点...短端下的比较明显点，短端这么好的情绪开年以来一直延续，曲线不断变陡，长的不敢买，但是还有需求，所以就买点短的。”华北一券商交易员表示。

他并称，目前监管政策依然是市场面临的最大不确定性，此外还有基本面转暖短期无法证伪，通胀亦有抬升苗头，预计现券趋势性方向仍不明朗，弱势中的震荡仍是主旋律。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.1150%，上日尾盘在5.1314%；10年国债170025成交则在3.96%，上日尾盘3.975%。

中国央行公开市场今日进行总额1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期400亿元，63天期100亿元。据此计算，今日公开市场净投放200亿元，为连续第八个交易日净投放。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.675元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1803收报91.600元，较上日结算价涨0.11%。 （完） (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)