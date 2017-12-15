中国债市动态：现券期货小幅走暖，逆回购放量资金宽松助推

路透上海12月15日 - 中国银行间债市周五早盘现券走暖，10年国债收益率跌破3.90%整数关口下方。交易员表示，继昨日央行超额续做MLF后，今日逆回购再度放量投放，新发布的自动质押融资管理办法也在边际上利好流动性，提振债市交易情绪，只是持续性有待观察。

上海一券商交易员称，早间逆回购规模较超预期，“现券下了2个bp左右，而且资金确实非常松，月内都有大量融出的。”

不过上海一银行交易员提到，跨年流动性缓解有限，去杠杆定调下监管不会放松，近期市场走暖还谈不上趋势性，“现在情绪还可以，但不知道后面怎么样。”

交易员透露，10年国开债活跃券170215最新成交在4.8075%，上日尾盘在4.8350%。10年国债170025成交在3.895%，上日尾盘3.91%。

中国央行周五公告称，为对冲税收和金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展1,500亿元逆回购操作。考虑到今日无逆回购到期，单日净投放达1,500亿元。

中国央行周五并发布自动质押融资业务管理办法，提高各类银行融资余额占实收资本的比例上限，扩大成员机构融资空间；统一日间和隔夜自动质押融资利率为隔夜SLF利率，并扩大质押券范围。办法自明年1月29日开始实施。

在美联储加息后，中国央行周四上调公开市场逆回购和一年期中期借贷便利(MLF)利率，上调幅度均为5个基点(bp)；路透获悉，当日SLF(常备借贷便利)利率也上调5个bp。周四央行开展的2,880亿元逆回购，超过本周六(16日)到期的1,870亿元，后者将顺延至下周一到期。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.455元，较上日结算价上涨0.19%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.885元，较上日结算价上涨0.29%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)