中国债市动态：现券期货延续弱势，资金略有改善但整体仍紧

路透北京10月10日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率延续小升走势，国债期货震荡下跌。交易员称，今日资金略有好转但改善幅度不大，现券继续保持弱势波动格局；市场对未来货币政策预期出现分歧，观望情绪仍在。

他们并称，流动性整体仍呈紧平衡，一定程度上拖累现券人气，一级国开债招标结果显一般；关注本周五MLF续作情况以及陆续出炉的经济数据。

华东一银行交易员称，今天资金总体还是比较紧，可能还是短期流动性预期比较差，有些机构还是在观望，目前成交笔数也很少。

北京一基金交易员称，10年长端利率债现货跟随国债期货窄幅震荡，10年国开债和10年国债均在约1个基点（bp）幅度的窄幅区间内波动；而受资金紧张影响，短端一年金融债在3.95%附近高位徘徊，一年国债则在3.50%附近。

“收益率总体略上了1bp左右吧，今日开盘市场对货币政策预期分歧较大，市场缺乏明显的方向。”他说。

他指出，市场原本预期下半年稳健货币政策会偏向“不松”，但节前央行宣布定向降准，且节后两日的公开市场操作，导致市场对四季度政策预期出现偏离。

中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，仅有七天期一个品种；逆回购在暂停三个交易日后再度现身。据此计算，单日操作量完全对冲到期量。

上海一券商交易员说，“资金今天比昨天边际好了点，但总体改善程度不大，现券倒也有些买盘，但大家预期还是不太好，上午国开招标也很一般，还要看周五MLF续作情况吧，还有后面的一些数据了。”

中国国家开发银行上午招标增发1-10年五期固息债中标收益率大多略低于市场预测均值，而且其中10年品种收益率与三、五及七年期全部倒挂。

市场人士周一透露，中国央行已就本月将到期的MLF（中期借贷便利）续做进行询量，有望在本周五（13日）操作；本次央行可能还会延续此前几个月的模式，即通过一次操作续做全月到期的MLF。

据路透统计，本月共有三笔MLF到期，总额4,395亿元人民币；其中周五到期量为840亿元，下周二（17日）和下周三（18日）分别有1,280亿元和2,275亿元到期。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2300%/4.2275%，上尾盘为4.2250%/4.2200%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.6550%/3.6450%，上日尾盘为3.6550%/3.6400%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.445元人民币，较上日结算价跌0.05%；10年期国债主力合约T1712收报94.880元，较上日结算价跌0.03%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)