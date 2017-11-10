中国债市动态：现券期货弱势不改，通胀忧虑升温和资金收敛加重谨慎情绪

路透北京11月10日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率继续小幅上行，且金融债相比国债更显弱势，国债期货亦低开低走。交易员称，大宗价格上涨通胀忧虑回升，临近月中资金面逐步收敛，且美国加息预期浓厚，投资者情绪不佳主导市场。

上海一券商交易员说，“期货不怎么样，现券更弱，而且里面金融债比国债又弱，今年市场的钱不知道被谁赚了，反正我看到的都是惨不忍睹。”

他并称，基本面转暖和监管担忧萦绕不去，所以目前市场主要被预期或者说情绪所主导，容易放大利空；同时资金面亦有收敛迹象，叠加美国12月加息预期升温，现券短期料仍延续震荡格局。

据交易员透露，10年国开债活跃券170215最新成交在4.5825%，10年国债活跃券170025最新成交在3.90%。

中国央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期200亿元，63天期200亿元。据此计算，单日转为净投放500亿元，本周则净回笼2,300亿元。

上海一银行交易员表示，近期大宗商品价格出现反弹迹象，或推升未来几个月的物价水平，且昨日10月CPI涨幅也超预期，通胀忧虑仍会压制市场。

华北一券商交易员亦称，“通胀感觉在一步步得到验证，所以大家都谨慎，...而且金委会成立后，监管政策怎么走也是个问题。”

中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。

一级市场方面，中国财政部稍早招标发行的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为3.5782%和3.6492%，边际中标收益率3.6508%和3.7281%，对应投标倍数2.16倍和2.10倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.250元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1803收报92.700元，较上日结算价跌0.12%。 (完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)