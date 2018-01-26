中国债市动态：现券期货窄幅波动，工业利润数据影响不大

路透北京1月26日 - 中国债市周五早盘现券和期货均窄幅波动，市场交投略显清淡。交易人士指出，政策面消息真空叠加资金面平稳，市场多空力量暂显均衡，收益率上下1个基点（bp）波动，国债期货小幅高开后亦陷入区间震荡；12月工业企业利润同比增速放缓，不过市场反应不大。

上海一银行交易员说，“今天市场比较稳，收益率也就1个bp上下波动，没什么消息，（春）节前估计监管这块也就这样了，做多做空的都不太敢冒进。”

他并称，春节前在流动性偏乐观的支持下，预计现券仍是窄幅震荡走势，节后市场走向仍需等待资管新规等监管政策的最终落地情况。

中国央行周五公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。此为连续第二日暂停操作；据此计算，公开市场本周净回笼4,270亿元人民币。

华东一银行交易员表示，“上午也就有个工业利润，去年（年度同比）增速不错，不过12月（同比增速）放缓了，现券没什么反应，基本面现在还不是主要矛盾。”

国家统计局周五发布数据，2017年规模以上工业企业实现利润总额75,187.1亿元人民币，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。此前最高增速为2011年的25.4%；数据并显示，12月份规模以上工业企业利润同比增长10.8%，增速比11月份放缓4.1个百分点，为年内最低。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.0575%，上日尾盘在5.0550%；10年国债170025成交则在约3.93%，上日尾盘在约3.9350%。

一级市场方面，业内人士周五透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.2775%，边际中标收益率3.3244%，投标倍数3.52倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.975元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1803收报91.920元，较上日结算价涨0.11%。 （完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)