中国债市动态：现券期货窄幅震荡，“两会”进行中市场成交冷清

路透北京3月6日 - 中国银行间债市周二主要现券和国债期货主力合约早盘继续窄幅震荡。交易员表示，”两会”期间信息繁杂，而资管新规料公布在即，资金虽仍平稳偏松，但央行持续暂停公开市场操作暗示中性基调，市场多空交织，成交偏少。

北京一基金交易员说，”上午短端稳定，长端170215（国开10年活跃券）在4.9225-4.9300%窄幅震荡，缺乏明确的方向，市场相当乏味，成交也相对较少。”

他并称，市场资金仍偏松，部分交易机构参与的动力相对偏强，但是后续利空因素依然存在，中国跟随美国加息步伐以及央行再度暂停逆回购操作，透露出熨平资金的意图，加之监管利空尚未落地，多空交织，市场缺乏明确的方向，做多做空心里都不踏实。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.9275%，上日尾盘为4.9250%；10年期国债新活跃券180004最新成交在3.84%，持平上日尾盘。

“两会（中国人大和政协会议）期间各种消息，今天基本就是震荡，跟昨天差不多，交投也不活跃，整体一个弱平衡。”华北一券商交易员说，“央行暂停操作，资金可能要往收敛的方向走，并且资管新规马上就要出了，大家很多等等看的心态。”

中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作；为连续第二日暂停操作。据此计算，公开市场单日既无投放亦无回笼。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.390元人民币，较上日结算价微涨0.01%；10年期国债主力合约T1806收报92.645元，较上日结算价涨0.05%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)