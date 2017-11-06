中国债市动态：现券期货震荡偏弱，资金面偏松但基本面和监管预期不明

路透北京11月6日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅波动，国债期货震荡略收高。交易员称，市场仍延续上周后半周震荡走势，成交一般，资金虽然继续偏松，但市场情绪未受提振；短期基本面和监管不确定性犹存，市场仍缺明显回暖基础。

华南一银行交易员说，“今天市场很纠结，窄幅震荡，比上周五也就上了0.25bp，走势还是稍弱，成交也不太活跃，无聊的都想睡了。”

他并称，今天整体没有特别的因素主导，仍然维持了此前两个交易日的震荡走势，期货略强似乎后面还能反弹点，就是不知道后面几天数据能不能给力。

中国本周开始将陆续发布10月经济数据，本周四将有居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI）出炉。据国内85家机构参与的汤森路透中国固定收益市场展望调查，10月CPI预期同比上涨1.7%，涨幅略高于9月的1.6%。

北京一银行交易员称，“今天钱还是不错的，利率债走成这样感觉跟最近资金的关系都不大，消息面也没什么，主要还是预期，数据和监管，小川说了要加强监管，不知道继任的人会有啥表现，所以大家还是比较谨慎。”

中国央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,600亿元人民币。

中国人民银行行长周小川撰文指出，要充分利用央行的机构和力量，统筹系统性风险防控与重要金融机构监管，对综合经营的金融控股公司、跨市场跨业态跨区域金融产品，明确监管主体，落实监管责任，统筹监管重要金融基础设施，统筹金融业综合统计，全面建立功能监管和行为监管框架，强化综合监管。统筹政策力度和节奏，防止叠加共振。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.4990%/4.4950%，上日尾盘为4.50%/4.4975%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.8750%/3.87%，上日交易日尾盘为3.89%/3.8750%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.075元人民币，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1712收报92.935元，较上日结算价涨0.05%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)