中国债市动态：现券期货震荡整理，政策变数高市场静待清晰信号

路透北京3月7日 - 中国银行间债市周三主要现券收益率窄幅震荡，国债期货主力合约稍冲高后便回落整理。交易员表示，中国目前正值”两会”期间，包括监管在内的国内政策仍充满不确定性，此外美国很可能继续加息，市场仍在等待清晰信号出现。

他们并称，央行今日MLF操作仅对冲当日到期，未一次续作全月到期规模，令市场揣测央行或有意在未来再度跟随美联储加息而上调公开市场操作利率，故亦需关注美债收益率走势带来的影响。

上海一银行交易员说，”（收益率）和昨天变化不大，昨天下午因为拨备率的消息冲了一下，但其实这对债券实质影响有限，市场现在主要关注点还是在大会（中国人大和政协会议）和美国加息吧。”

他并称，感觉市场主要是在等着货币政策和监管政策配合的状况，春节前央行的那波水放的市场逻辑有点混乱，然后大会又把监管的节奏推迟了，市场又充满了变数。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在约4.90%，上日尾盘为4.9050%；10年期国债新活跃券180004最新成交在3.83%，上日尾盘为4.8150%。

北京一基金交易员称，”今天市场始终没有脱离昨天的区间，还是需要一个方向，现在超跌基本上是走完了，而资管新规还没落地，美国可能连续加息，包括今天央行MLF的操作，很多事还不明朗。”

他并称，今日MLF（中期借贷便利）操作仅对冲当日到期，未一次续作全月到期规模，市场猜测央行此举或意在效仿去年12月的分批操作，以便在美联储加息后跟随，”如果到时美债收益率上冲，我们会怎么走？”

中国央行周三公告，今日仅进行了1,055亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.25%，未进行逆回购操作。因今日没有逆回购到期，上述操作与今日MLF到期量完全对冲。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔上周二在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。他在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认，经济近期已增强，这促使投资人将今年升息次数的押注增加至四次。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.505元人民币，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1806收报92.900元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)