中国债市动态：现券波动不大期债偏弱震荡，资金面结构性紧势加剧

路透上海9月26日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率波动有限，但受资金面结构性紧张和跨季资金价格走高拖累，交投人气明显不及前日；国债期货亦震荡偏弱，五年、10年期主力合约双双低开，与隔夜美债向好走势相背，10年期主力合约盘中虽偶有翻红，早盘仍小幅收跌。

“今天现券没怎么动；非银都在搞跨季资金，到现在还没平，没心思看债了，”北京一险资交易员称。

她表示，季末与国庆长假叠加，资金面结构性压力比较突出，受商业银行MPA(宏观审慎评估)考核等影响，非银机构可获得的跨季资金有限，导致价格飙升；虽然海外市场避险情绪升温、美债收益率下行，但国内受带动不大，短期债市情绪肯定还是看资金面情况为主。

“银行间出14天报价7%的都在抢；跨季搞不定，债券也好不了，”北京一基金交易员亦称。

中国央行周二公告称，临近月末财政支出力度加大，可一定程度对冲央行逆回购到期等因素。为维护银行体系流动性基本稳定，当日进行总额500亿元人民币的逆回购操作，其中14天期400亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净回笼800亿元。

美国公债收益率周一走低，因担忧美朝紧张局势，以及德国周日大选中，极右翼政党的支持率飙升，引发对美国公债的避险买盘。指标10年期公债收益率跌4个基点，报2.222%，录得逾两周来最大单日跌幅。

一级市场方面，中国国家开发银行上午招标增发的一、五和10年三期固息债，中标收益率分别为3.7843%、4.1750%和4.1553%，此前市场预测均值为3.76%、4.18%和4.16%；三期债投标倍数依次为2.27倍、3.17倍和2.94倍。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.21%/4.1960%，上日尾盘为4.1975%/4.1925%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.62%/3.60%，上日尾盘为3.62%/3.60%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.645元，与上日结算价持平；10年期国债主力合约T1712收报95.205元，较上日结算价下跌0.05%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)