中国债市动态：现券波动微弱仍无方向，进出口行五年新债结果走高

路透上海8月3日 - 中国银行间债市周四早盘现券及利率互换IRS均波动微弱。交易人士表示，央行公开市场两周来首现单日净回笼，无碍月初资金面重回平衡偏松局面，不过现券交投仍显胶着，收益率在不到一个基点上下波动；一级进出口行新债亦需求一般，五年期结果走高。

“市场波动不大，半个bp(基点)不到，资金一松一些下来，央妈就转为回笼了，看来确实是要维持紧平衡啊 ，先少回笼点试试看，”北京一银行交易员称，利率互换IRS基本没有变化，除了一年期品种略微下了一点。

进出口银行上午招标的三年期固息新发债，中标利率为4.03%；同时招标的五和10年期固息增发债中标收益率分别为4.1648%和4.2811%。三期债对应投标倍数2.45倍、2.32倍、3.29倍。

“非国开新债最近都不太行，口行五年的发的很高。”上海一参与投标交易员表示。

央行公开市场今日将仅进行总额600亿元人民币的七天期逆回购操作。据此计算，在连续三日单日投放量完全对冲当日到期量后，今日转为净回笼200亿元。

数据方面，中国7月财新服务业PMI续降至51.5，和4月数据一致，并列为2016年5月以来的最低水准；其中新业务指数降至近一年半低点，服务业者对未来一年经营前景的乐观度也有所减弱。不过由于制造业7月获明显改善，综合PMI指数继续加快扩张。

2017年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行8月仍将维持基准利率和准备金率不变。中国二季度GDP增速仍保持在6.9%，尽管市场普遍预期下半年经济增长略有放缓，但调整压力总体有限。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2350%/4.2325%，上日尾盘为4.2350%/4.2300%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6300%/3.6250%，上日尾盘为3.6300%/3.6275%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.245元，较上日结算价下跌0.03%；10年期国债主力合约T1709收报94.595元，较上日结算价下跌0.05%。(完) (发稿 吴芳；审校 乔艳红)