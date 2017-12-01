中国债市动态：现券波动有限期货冲高回落，短期料企稳但走强仍乏力

路透上海12月1日 - 中国银行间债市周五早盘现券波动有限，中金所国债期货冲高回落。最新公布的财新PMI数据虽小幅走弱，但未超出市场预期，月初资金面进一步转松，不过央行公开市场逆回购也随之停做，短期消息面相对平衡，料现券暂时企稳。

交易员并指出，基本面韧性强于预期，中期看政策面依然缺乏想象空间，银行负债端压力持续，而资管新规又彰显监管降杠杆的决心，债市仍缺乏持续走强动力。

“早上传财新PMI比较差，T（国债期货）拉了一波，结果也没有多差，T很快就回来了，现券动的就不多。”上海一银行交易员称。

财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑，并创下五个月新低，其中新订单增速再度放缓，经营预期指数也跌至有纪录以来最低；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。

交易员透露，国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.8275%，上日尾盘为4.8150%；同期限国债170018成交在3.89%，上日尾盘为3.91%。

华东一银行交易员谈到，最近利率债市场交投主要集中在政策性金融债上，国债成交活跃度则日渐降低，每天仅寥寥数笔。

他并表示，高层对于去杠杆的态度很坚定，理财不整顿确实是系统性风险，“海外紧缩的压力越来越大，趁着现在经济好，不把这些风险释放，等经济下行压力大了，那真就盖不住了。”

中国央行周五公告称，11月末财政支出力度较大，对冲央行逆回购到期等因素后银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，本周净回笼400亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.550元，与结算价持平；10年期国债期货主力合约T1803收报92.980元，较上日结算价跌0.02%。盘初一度升逾0.2%。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)