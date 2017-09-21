中国债市动态：现券波动有限期货盘中异动，市场情绪仍偏谨慎

路透上海9月21日 - 中国债市期现货周四早盘多数时间波动甚微，不过临近收市时中金所国债期货突现急速下跌，10年国债期货主力合约一度跌逾0.3%，虽然可能是乌龙单触发且随后很快收窄跌幅，但还是拖累银行间市场现券收益率略有上行。

交易员指出，资金面虽仍属紧平衡，但逐日趋缓的态势已较为明显，流动性压力缓和后交易热情仍未现提升，表明市场情绪依旧偏谨慎，预计季末前现券仍以窄幅震荡为主。

“（国债期货闪跌）估计是搞错单然后触发止损单了，现券跟着反应了点，半个bp吧。感觉（十一长假前）还能持有头寸，现在就是没人敢拉。”北京一券商交易员称。

中国金融期货交易所国债期货在北京时间11:22直线跳水，其中10年期国债主力合约T1712在1分钟左右时间内跌幅由0.05%迅速扩大至约0.36%，并伴随着持仓量快速下降，之后虽有所反弹，但午盘收报94.965元，仍较上日结算价跌0.15%。

五年期国债期货主力合约TF1712早盘则收报97.445元，较上日结算价跌0.08%。

上海一银行交易员亦认为，国债期货的跳水可能属于乌龙事件，对市场走势应没有趋势性导向，不过这也表明当前市场情绪不高，此前一度预期可能出现的“抢跑”力度也很微弱，料现券暂时维持整理格局。

一级市场方面，进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.2801%、4.3322%和4.3664%，对应投标倍数2.26倍、2.21倍和2.39倍。与二级估值水平相比整体偏高。

央行公开市场今日进行了总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期200亿元，连续第二天完全对冲当日到期量。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.23%/4.2225%，上日尾盘为4.2175%/4.2115%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.63%/3.62%，上日尾盘为3.6275%/3.61%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)