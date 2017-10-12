中国债市动态：现券稍弱期货延续跌势，宏观数据公布前市场情绪低落

路透北京10月12日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有上行，国债期货延续跌势。交易员指出，信贷和通胀等宏观数据出炉前机构入场意愿不高，市场情绪依然低落，现券延续弱势整理态势。

上海一券商交易员称，“现券（收益率）上了1-2个bp（基点），大家情绪还不是太好，不过相比期货，现货还是要稳一些，主要在等数据了。”

他并表示，国债期货近期持续明显弱于现货，主要原因可能有两个：一个是资金转松后，期货升水需求降低；另一个可能是市场出现部分套保需求。

华中一保险机构交易员亦说，“没什么消息，就是情绪差，不知道数据到底怎么样，...除非数据大好或大坏，否则市场片刻反应后还是会回归震荡。”

中国国家统计局将分别于下周一（16日）和下周四（19日）发布9月CPI和工业、投资等数据，路透调查预计9月CPI同比涨幅将小幅放缓至1.6%；央行亦将于近日发布9月信贷数据，路透调查显示，9月新增人民币贷款将环比小增至1.1万亿，M2同比增速料持平于8.9%。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.2457%、4.3236%、4.3886%，对应投标倍数3.61倍、2.76倍、3.39倍。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2380%/4.2360%，上日尾盘为4.2300%/4.2250%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.67%/3.66%，上交易日尾盘为3.6550%/3.6450%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.275元人民币，较上日结算价跌0.15%；10年期国债主力合约T1712收报94.665元，较上日结算价跌0.26%。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)