中国债市动态：现券窄幅波动期货冲高回落，未来通胀和监管担忧压制市场

路透北京8月9日 - 中国银行间债市周三早盘现券窄幅震荡，国债期货小幅冲高后又回落。交易人士表示，7月通胀数据略低预期短暂提振市场，不过商品价格上涨对未来通胀的传导以及监管政策的担忧仍然压制现券。

他们并称，商品价格上涨或会在未来几个月的通胀中有所体现，而针对同业业务等的地方自查并未放松，监管忧虑挥之不去，现券短期机会不大。

华南一银行交易员说，“现券基本上持平昨天尾盘，波动比较窄，CPI出来那会市场小动了一下，不过趋势还是跌下来了，情绪比较一般...有后面通胀的担忧，不过整体可能更多的还是怕监管。”

他并称，“一行三会”（央行、证监会、银监会和保监会）层面的监管声音较前期略有缓和，不过地方性的自查并未有放松迹象，这可能预示后续监管从严仍是主基调。

中国国家统计局公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，略低于路透调查预估中值1.5%。7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，符合路透调查预估中值，这是PPI连续第11个月同比正增长。

上海一银行交易员称，“最近情绪不好，央行态度有点说不上来的异常，很难回到6月大放水的格局了，放钱时候说明资金面是紧张的，收钱的时侯也不好过。”

他表示，监管、基本面以及通胀都有导致市场修正的可能，因为前期预期过于乐观；基本面至少感觉不会更差，经济韧性仍然很大，如果后续数据继续好转，情绪将受到进一步打击。

中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期700亿元。据此计算，连续第二日投放量完全对冲到期量。

一级市场方面，财政部上午续招标的两年和五年期国债，加权中标收益率分别为3.4230%和3.6005%，接近此前预测均值为3.41%和3.61%。两期债边际中标收益率分别为3.4537%和3.6192%，投标倍数2.36倍和3.16倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3110%/4.3075%，上日尾盘为4.3120%/4.3095%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.67%/3.66%，上日尾盘亦为3.67%/3.66%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712收报97.265元，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1712收报94.370元，较上日结算价小涨0.01%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)