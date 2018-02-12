中国债市动态：现券窄幅波动期货小涨，国开新债招标较符合预期

路透上海2月12日 - 中国债市周一早盘现券收益率窄幅震荡，春节长假临近交易已显清淡，国债期货震荡小涨；稍早国开行招标增发的四期固息债基本符合预期，二级反响不大。交易员称，继续关注1月金融数据情况，但市场对年初信贷旺盛已有预期，春节前预计难见大行情。

“已经很清淡了，早上也就几十笔成交，”北京一基金交易员称。

交易员称，10年国开债活跃券170215成交在4.9925%，上日尾盘在4.99%附近。

中国国家开发银行上午招标增发的10年期固息债，中标收益率为4.8674%，投标倍数4.28倍。稍早增发的两年、三年和五年固息债，中标收益率分别为4.5250%、4.6485%和4.7561%，对应投标倍数5.90倍、2.87倍和2.93倍。

“三年差一点，其他都差不多，二级也没什么反应，”上海一银行交易员称。

中国央行周一未开展公开市场操作，为连续14日暂停操作。央行称，目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于“适中水平”，上周其表述为“较高水平”。

央行料于近日公布1月金融数据，路透综合41家机构预测中值显示，今年1月中国新增人民币贷款为20,000亿元，环比劲增逾两倍，但与去年同期基本持平；M2同比增速为8.4%，较上月8.2%的历史最低点微幅上升。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.040元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1806收报92.025元，较上日结算价涨0.07%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)