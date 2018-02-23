中国债市动态：现券走暖短债需求向好，大额逆回购再现稳定情绪

路透上海2月23日 - 中国债市周五现券收益率略降。交易员称，受益于央行春节后连续第二日进行大额逆回购操作、银行间资金面向好，现券交投虽仍不算太活跃但情绪偏暖，尤以短债需求较旺。

上海一银行交易员称，10年国开债活跃券170215早间成交稳定在5.02%，上日尾盘在5.0225%，“长的变化不大，短债下了，买盘还挺多；节后逆回购量没想到这么多，大家都浸泡在流动性的盛宴中。”

他表示，美联储3月升息几乎“板上钉钉”，中国也不排除有跟进上调利率的可能，但1月末以来中国央行连续输血，银行间流动性总量较松，综合之下债市还是对短期资金面偏乐观。不过还需继续关注美债走势，中美利差如继续缩窄，可能令国内债市承压。

中国央行公开市场周五进行总额2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿，28天期800亿，63天期400亿；若考虑MLF、国库现金定存到期，据路透统计，春节后周四周五两日公开市场累计净投放2,165亿元。

美债价格周四缩小涨幅，此前美国政府标售新的七年期公债，需求较为疲软，这是本周2,580亿美元公债标售的最后一批。

一级市场方面，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率为3.1299%，边际中标收益率3.1695%，投标倍数3.32倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报95.935元人民币，较上日结算价上涨0.06%；10年期国债主力合约T1806收报91.795元，较上日结算价上涨0.11%。(完)