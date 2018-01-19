中国债市动态：现券跌势略趋缓但预期仍谨慎，资金继续改善稍安抚情绪

路透上海1月19日 - 中国债市周五早盘现券跌势放缓，10年期国债期货主力合约则微幅收涨。交易人士表示，继前期监管政策连续落地及经济数据出炉之后，伴随月度缴税扰动渐行渐远，资金面亦逐步向好改善，今日国债期货略有回稳，现券跌幅亦有所缓和，不过机构多预计债市短期疲弱趋势难改，预期仍显谨慎。

“今儿(现券)基本没怎么动，资金也好很多了，这两天消息面出了不少，数据也出完了，暂时看高位震荡向上吧，配置户都没钱、要么没额度，(年初)信贷又这么旺盛，”华中一银行交易员称，债市熊市格局仍然没有打破，只能跟着市场节奏走，短久期防御策略为上，看多短债，看空长债。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.1125%，上日尾盘在5.1115%；10年国债170025成交则在3.96%，上日尾盘3.975%。

央行公开市场周五继续维持净投放，银行间市场资金较昨日有所缓和，但整体呈均衡状态。交易员指出，央行逆回购持续净投放助力下，随着缴税影响的消失，流动性呈现改善之势，不过仍难言宽松。

上海一券商交易员表示，如果10年国债收益率在4.0%能稳住的话，若没有其他明显突发利空因素冲击，节前国债和国开债10年收益率在4.0%/5.20%一线差不多能够稳住，因为春节前资金面应该问题不大，而且短期利空因素也消化的差不多了。

“应该是有部分配置户出动了，这两天期货这么跌，没有配置力量应该现券也崩了，一级表现也还可以，不过熊市环境里还是多看少动比较好。”他称。

一级方面，财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.3354%，边际中标收益率为3.3978%，投标倍数2.87倍。中债国债到期收益率曲线显示，三个月期最新收益率为3.3759%。

本周为对冲缴税高峰、例行缴准及MLF到期等对资金面的叠加影响，中国央行公开市场扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.670元人民币，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1803收报91.570元，较上日结算价涨0.04%。（完） (发稿 吴芳；审校 林高丽)