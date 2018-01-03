中国债市动态：现券长端持平短端因资金偏松走低，政策忧虑萦绕趋势不明

路透北京1月3日 - 中国银行间债市周三现券长端收益率大致持平，短端受资金宽松影响而小幅下行，国债期货则低开低走。交易员称，流动性宽松驱动短期限利率债和短融等信用债收益率走低，但监管和货币政策趋紧担忧，长债收益率继续窄幅波动。

他们并表示，监管靴子迟迟未有落地，而央行稳健中性姿态下流动性紧平衡仍是大概率，加之大宗商品价格上涨提升通胀预期，现券前景依然不明朗。

上海一银行交易员说，“长端基本在跟着期货走，窄幅波动，期货跌了，然后现货跟着走，至于期货为啥跌也没看懂，我感觉市场还是一个弱势情绪的延续。”

北京一基金交易员称，今日资金依然宽松，短债收益率下行，收益率曲线继续修复性走陡，“资金和短期的关系很大，你看短的CD（存单）和短融收益率暴跌啊，CD半年的（较2017年最后一个工作日）下了七八十个bp（基点），短融也下了二三十bp。”

中国央行周三公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第八日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼900亿元。

交易员透露，剩余期限近10年的国开170215券最新成交在4.89%左右，上一交易日尾盘报约4.88%；同期限国债170025券最新成交在约3.91%，上日尾盘亦在3.91%左右。

华南一银行交易员表示，昨天欧美数据还是挺好的，国内今天也没特别消息，资金面暂时还是松，市场依然在延续近期的偏弱势格局。

“监管始终是个担忧的东西，虽然目前的影响在减小。再有就是原油等大宗商品价格上涨会不会带来通胀？这些个问题一直在压着市场。”他说。

国际油价周三持稳，距离上日所及的2015年中高点不远，因需求强劲且石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产协议令市场收紧。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.290元人民币，较上日结算价跌0.10%；10年期国债主力合约T1803收报92.625元，较上日结算价跌0.19%。(完)