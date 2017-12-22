中国债市动态：现券随期货走强略显暖意，国开20年新债需求偏弱影响有限

路透上海12月22日 - 中国银行间债市周五现券跟随期货走强略显暖意，收益率微幅下行。交易人士表示，年末财政存款投放助益下，央行公开市场缺席，但无碍短期资金愈发宽松格局，支撑期现货均释暖意；不过早间20年期国开新债招标结果走高，投标倍数显示机构配置积极性仍比较有限。

“就是国债期货在带节奏，市场动的不算多，20年国开影响不大的。”北京一银行交易员称，每年末例行的财政投放来了，资金面忧虑好歹减轻一点点。

他并表示，因为国债期货交易不需要资金，抢跑也没有什么负担，不排除短期利空因素释放一波后，若资金面跨年压力能继续减轻，现券“收益率感觉有可能要下了，再观察观察”。

交易员透露，10年国开债活跃券170215最新成交在4.8200%，上日尾盘在4.8300%。10年国债170025临近中午暂无成交，上日尾盘成交在3.91%。

华北一银行交易员表示，从昨天下午开始有部分大行陆续给非银机构融出跨年资金，非银跨年资金价格也小幅回落，所以预计跨年流动性大概率是问题不大，不过只能说债市短期内应该会比较稳定，收益率能否继续下行仍需更多因素支撑。

业内人士稍早透露，国开行上午招标增发的20年期固息债中标收益率5.14%，投标倍数1.32倍。此前市场预测均值为5.04%。本次增发标的券160205的最新估值收益率为5.0991%。

临近年末中国央行公开市场连二周净投放，但力度较上周明显减弱。资金面虽存结构供需矛盾但整体仍平稳，且财政集中投放将至，跨年难度应不大；而明年货币政策继续定调为稳健中性，加之进一步强调防风险重要性，央行流动性管理态度料不会有明显转变，“削峰填谷”仍是主基调。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.590元人民币，较上日结算价涨0.17%；10年期国债主力合约T1803收报93.120元，较上日结算价涨0.30%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)