中国债市动态：空头回补现券收益率回落，短期仍是修复行情难言趋势

路透上海12月5日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率有所回落，主要受最为活跃的国开10年债170215空头回补所带动，中金所国债期货亦同步走强；此外同业存单因昨日发行较为火爆，今日发行利率整体稍有下行，亦对市场人气有所助益。

交易员并指出，月初资金面持续宽松，不过中旬过后跨年需求压力将逐步浮现，且基本面和政策面依旧难觅利好，对监管的担忧也难在短期内消除，短期市场向暖仍只是修复行情，难言趋势已转好。

“感觉还是空头回补，没什么消息，趁着没有（国开债）发行能缓一下。谈趋势还太早，央行（政策）也不会松。”上海一银行交易员称。

华南一券商交易员表示，短期回暖行情应该还未走完，但也只是修复行情，仍不具备趋势行情的条件。

交易员透露，国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.75%附近，上日尾盘为4.7950%。

上述银行交易员还表示，近日市场交投进一步向国开10年活跃券及次新券170210集中，而国债成交日渐清淡，每日仅寥寥数笔，基本上也只是在国债期货盘中波动较大的时候才会出现。

中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。此亦为连续第三日暂停操作；据此计算，单日净回笼1,700亿元人民币。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.650元，较上日结算价涨0.12%；10年期国债期货主力合约T1803收报93.225元，较上日结算价涨0.24%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)