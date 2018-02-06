中国债市动态：美债提振境内期现同步向好，空头势减但趋势性反转未至

路透上海2月6日 - 受美债大涨提振，中国银行间债市周二早盘主要利率债收益率明显下行，国债期货主力合约亦大幅走升。交易员称，收益率大跌令空头气势受挫，不过严监管依旧等大背景未变前提下，债市料还未到出现趋势性反转的时点，可继续关注海外市场变化。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215收益率稍早一度跌至5%下方，后有所反弹，最新成交在5.0025%，上日尾盘为5.069%；同期限国债170025收益率也自此前低位小幅回升，最新成交在3.8875%，上日尾盘为3.92%。

上海一基金公司交易员认为，早盘现券向好，“压抑的做多情绪被点燃了，但(收益率)应该还没到趋势性下行的时候。”

他解释说，资管新规尚未落地、春节后资金面可能会有波动，以及随着地方债发行等开始带来的一级压力，都意味着债市还未迎来反转的时机。

美国公债收益率周一从四年高位回落，此前股市被急速抛售，引发对低风险公债的买需。指标10年期公债收益率在隔夜交易时段上升至2014年1月来最高的2.885%，后回落至最低2.707%，因股市抛售加速。

另外，上日传出的资管新规过渡期可能不会延长的消息，目前并未获得确认，市场在继续密切关注中。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.005元人民币，较上日结算价涨0.16%；10年期国债主力合约T1803收报92.085元，较上日结算价涨0.39%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)