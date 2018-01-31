中国债市动态：美股大跌增避险情绪期现货稍走强，国债一级需求强劲

路透上海1月31日 - 隔夜美股大跌令避险情绪有所增强，中国债市周三期现货稍有回暖。资金面持续宽松，对短期市场形成支撑，临近中午招标的两期国债需求强劲，不过因预期资管新规在春节前有可能正式定稿出台，收益率向下的空间暂时也有限。

“下了将近2个（基）点吧，股市弱，风险情绪退却一些。”上海一银行交易员称。

他还谈到，除了股市下滑的因素外，早盘亦有传闻称银行对于非银机构的隔夜资金临时融资限制有望在跨月后解除，这对市场心态也有正面作用。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.0775%，上日尾盘在5.0950%；10年国债170025成交则在约3.9150%，上日尾盘在约3.93%。

美国股市周二连续第二日收跌，道琼工业指数更是录得2016年9月以来最大两日跌幅，因保健类股下跌和公债收益率(殖利率)上升而承压。道指还写下2017年5月以来最大单日百分比跌幅。

北京一券商交易员称，刚刚结束招标的两期国债需求相当火爆，定位也明显偏低，显示配置户对于国债需求的支撑有力，不过也有可能与一季度国债单期发行量较小有关。

中国财政部上午招标发行的一和10年期固息国债，中标利率为3.38%和 3.85%，均低于此前3.45%和3.91%的预测均值；两期债对应投标倍数为2.95倍和3.09倍。

上述银行交易员并认为，目前流动性仍很充裕，收益率曲线也非常陡，在短债收益率低位运行的情况下，长债亦暂难有上行动力，只要没有利空冲击，春节前市场维持平稳运行问题不大。此外市场预期资管新规正式稿可能在长假前出炉，不过由于此前对此消化的已比较充分，即使兑现若无明显超预期内容，对市场冲击料有限。

中国央行周三公告，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收逆回购到期、现金投放等因素影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算单日净回笼2,100亿元人民币，至此公开市场已连续五日空窗，累计净回收资金9,800亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.905元人民币，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1803收报91.885元，较上日结算价涨0.07%。（完） (发稿 边竞； 审校 曾祥进)