中国债市动态：股市暴跌债市基本稳定，长假前波澜有限节后看资金动向

路透上海2月9日 - 中国股市周五跟随美股步伐暴跌，中国债市期现货则基本保持稳定。银行间债市现券收益率整体变动不大，国开10年活跃券收益率较上日还有所回落，临近中午30年国债的招标情况也较为理想；中金所国债期货盘中虽一度跳水，但很快抹平跌幅转升。

交易员指出，1月CPI数据符合预期，对市场基本无影响，春节长假前资金面持续宽松，市场情绪相对平稳，预计节前总体波澜有限；而央行今日表态称，节后现金回流应能基本对冲CRA（临时准备金动用便利）到期影响，也是有维稳资金预期的考量，债市后续走向仍需关注长假后资金面实际表现。

“ （国开10年活跃券）170215开在4.99%，先上两个点，现在又慢慢回落，信用一直比较稳定。”华南一券商交易员称。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215收益率最新成交在5.00%附近，上日盘后升至5.03%；同期限国债170025成交清淡，收益率最新成交在3.895%，上日尾盘为3.89%。

上述券商交易员并表示，由于隔夜美债也偏弱，早盘在沪深股市加速杀跌中，债市也一度面临压力。不过因为中国债市此前的累计调整幅度已经很大，因此进一步走弱的动力有限。

“说实话这轮我们（中国）是领先于美国的，收益率水平已经在高位了，资产就安全了，目前肯定是（收益率）顶部区域。”他认为。

美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。道琼工业指数.DJI跌1,032.89点或4.15%，报23,860.46点。指标10年期美国公债收益率周四高见2.884%，略低于周一触及的四年高位2.885%。

中国股市沪综指周五早盘低开低走，受隔夜美股再度暴跌影响，今日市场恐慌情绪加剧，沪综指跳空低开近50点后逐波走低，盘中跌幅一度超5%，个股普跌，金融地产、有色煤炭等权重股继续领跌。技术上看，昨日大盘破位下跌后，短期已跌破年线，形态不容乐观。

上海一银行交易员谈到，央行今日就长假后资金情况发声，可以理解为节后流动性应该问题不大，“现在是隔夜都出不掉，收敛一些是肯定的，但是不要太紧也可以。”

中国央行周五表示，近期除普惠金融定向降准释放长期流动性约4,500亿元人民币外，全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排（CRA）。目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元，满足了春节前现金投放的需要。

中国国家统计局周五公布，2018年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查预估中值一致，为去年7月以来最低水准。

一级市场上，财政部上午招标续发行的30年固息国债中标收益率4.3011%，稍低于此前4.32%的预测均值，投标倍数2.50倍；同时招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.1564%，边际中标收益率3.2102%，投标倍数2.89倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.070元人民币，较上日结算价涨0.16%；10年期国债主力合约T1806收报91.980元，较上日结算价涨0.04%。(完) (发稿 边竞； 审校 吴云凌)