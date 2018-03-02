中国债市动态：资金平衡期现变化不大，两会将至料以稳为主

路透上海3月2日 - 中国银行间债市周五早盘主要现券和利率互换均波动不大，国债期货两个期限主力合约也涨跌互现，幅度甚微。交易员称，进入3月资金面渐回平衡，但”两会”将至料不会太紧而令现券承压，若无更多消息，短期有望以稳为主。

中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。

上海一基金公司交易员表示，早盘”现券和IRS都没怎么动，(即使近期公布)资管新规，影响应该也不太大了。”

他解释说，资管新规冲击不大，是因此前该消息发酵日久已基本消化。另外，现券收益率经过本周稍早快速下行后，再探低位动力不足，不过也缺少走恶的诱因，因此可能会盘整一段时间。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.915%，上日尾盘为4.9075%；同期限国债170025透过中介平台暂未看到成交。

利率债一级市场上，今日仅有财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为3.1246%，边际中标收益率3.1695%，投标倍数3.08倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.46元，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1806收报92.66元，较上日结算价跌0.02%。(完) (发稿 李宏薇 审校 乔艳红)