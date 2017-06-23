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中国债市动态：资金持续宽松主要现券收益率小降，万达相关债券暂稳
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2017年6月23日 / 凌晨4点04分 / 2 个月前

中国债市动态：资金持续宽松主要现券收益率小降，万达相关债券暂稳

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海6月23日 - 中国银行间债市周五流动性持续宽松，此前两日表现偏弱的现券元气略恢复，10年国债等收益率早盘小降，国债期货也止跌小涨。随着各方纷纷表态，上日出现恐慌性放量下跌的万达相关债券走势暂时趋稳。

上海一券商交易员称，早盘10年国债等收益率跌约1-2个基点(bp)，万达债收益率在高位暂时企稳，但成交较上日明显减少。

剩余期限近10年的国债170010最新成交在3.55%，上日尾盘收报3.5750%；同期限国开债170210最新成交在4.195%，上日尾盘为4.215%。

继上日万达发表声明之后，工商银行新闻发言人周五表示，因正在开展客户授信工作，所以需要对在海外有业务的客户进行信贷数据统计和并表管理，属常规工作，并不表示要压缩这些客户的授信，目前工行也没有抛售这些客户的债券。

资金面宽松，令财政部上午招标的三个月期贴现加权收益率，较上周同期结果大跌约15bp至3.3757%，3.81的投标倍数也创下年内贴现品种新高。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.02元人民币，较上日结算价涨0.1%；10年期国债主力合约T1709收报95.48元，较上日结算价涨0.12%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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