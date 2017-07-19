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中国债市动态：资金紧势稍缓现券窄幅震荡，万达活跃券价格跌幅减弱
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2017年7月19日 / 凌晨4点23分 / 20 天内

中国债市动态：资金紧势稍缓现券窄幅震荡，万达活跃券价格跌幅减弱

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海7月19日 - 中国银行间债市周三流动性未脱紧势但较上日稍有缓和，主要现券转为窄幅震荡。新债发行市场上，财政部上午招标的七年期国债定位亦符合预期。此前承压的万达相关债券，成交较多的券种跌幅减弱，暂现趋稳迹象。

受年度缴税及地方债发行缴款等因素扰动，本周资金面显紧。央行公开市场周一至周三分别进行了1,700亿、2,000亿和1,400亿元逆回购，三日通过逆回购累计净投放资金4,100亿元。

北京一券商交易员表示，早盘现券变化不大，“(较好的)经济数据不足以推动收益率大幅上行，主要还是看监管的进度吧。”

交易员透露，剩余期限近10年的国债170010最新成交在3.5825%，同期限国开债170210最新成交在4.185%，均与上日尾盘水平接近。

至于万达债，早盘活跃券种价格跌幅收窄。交易所15万达01债最新成交在96.31元，跌0.09元或0.09%，成交金额约3,500万元。

财政部上午续招标发行的七年期固息国债，加权中标收益率3.6056%，与此前3.61%的预测均值基本一致。边际中标收益率为3.6363%，投标倍数3.76 倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.700元，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1709收报95.180元，较上日结算价涨0.07%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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