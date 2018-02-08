中国债市动态：资金续宽期现窄幅整理，关注国开10年新券定位

路透上海2月8日 - 中国银行间市场周四资金依旧宽松，10年国开等主要利率债收益率窄幅整理。缺少其他刺激因素情况下，市场多在等待午后国开行10年新券定位。国债期货方面，两个主力合约早盘也波动有限。

在时隔一个月后，国开行重启10年期金融债发行，招标时间为今日下午14:30-16:10，路透调查均值为4.90%。该期券为新发券，取代了此前被做空主力券170215。

北京一券商交易员表示，上午10年国开和国债活跃券收益率变化不大，市场对午后10年国开新券定位关注度颇高，希望可以从中判断他人情绪。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215收益率最新成交在4.98%附近，上日尾盘约4.9725%；同期限国债170025收益率最新成交在3.885%，上日尾盘为3.875%。

一级市场上，进出口行上午招标增发的一、三和五年固息债，中标收益率分别为4.1089%、4.6630%和4.8172%。中债进出口行债到期收益率曲线中，同期限最新收益率为4.2537%、4.7678%和4.9020%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.04元人民币，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1806收报92.115元，较上日结算价涨0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)