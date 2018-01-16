中国债市动态：逆回购再放量期现货暂显稳势，一级国开债需求略好于预期

路透上海1月16日 - 中国债市周二期现货均暂趋稳，略偏淡交投中现券收益率基本在上日收盘附近盘整。交易员表示，尽管央行公开市场继续放量操作，但是现券交投情绪仍不高，收益率陷窄幅震荡，强监管预期压制下，后市整体仍偏悲观；不过国开新债需求稍好于预期，一年期品种尤甚。

“成交很清淡，收益率也跟昨儿差不多，逆回购虽然放量了，但是大家情绪还是比较消极啊，”北京一银行交易员称，“对后市并没有太多利好因素，买盘也容易被埋半山腰。”

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.0425%，上日尾盘在5.0475%。10年国债170025成交则在3.95%，上日尾盘3.96%。

国开行上午招标增发的一年和三年固息债，中标收益率为4.1935%和4.7571%，投标倍数3.19倍和2.36倍；此前预测均值为4.34%和4.81%。中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线显示，一年和三年品种最新收益率为4.3508%和4.8750%

“(国开)一年的低，三年也不算好，”华北一银行交易员表示，国开一年新债结果明显走低，可能还是与资金面有一定关联，不过两期债倍数均比较一般。

对于后市，前述交易员表示，现券后期走势还是很悲观，收益率继续上行仍存空间，如果3月份监管新规陆续落地的话，不排除10年国开债收益率上行至5.20%的可能。

此外，业内人士周二透露，财政部上午进行国债做市支持操作，本次随卖操作标的券--一年期国债170024券最终中标收益率为3.6173%，投标倍数1.96倍。这也是财政部开展国债做市支持操作以来首次随卖一年期品种。

央行稍早公告称，为对冲税期高峰和央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理稳定，今日开展3,200亿元逆回购操作。其中七天期1,600亿元，14天期1,500亿元，此外63天逆回购在暂停一个半月后重启，操作量100亿元。据此计算，今日公开市场净投放2,700亿元，本周前两日累计净投放达5,355亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.055元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1803收报92.140元，较上日结算价涨0.12%。（完） (发稿 吴芳； 审校 林高丽)