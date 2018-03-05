中国债市动态：逆回购空缺期现弱势盘整，两会报告未提供新的指引

路透上海3月5日 - 中国央行公开市场周一再度暂停操作，银行间债市主要现券和国债期货主力合约早盘弱势盘整。稍早公布的今年预算赤字率、货币政策保持中性等”两会”报告内容，未给市场提供新的方向指引。

十三届全国人大一次会议周一开幕。2018年政府工作报告指出，今年国内生产总值增长6.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；赤字率拟安排2.6%，低于去年的3%；稳健的货币政策要保持中性，管好货币供给总闸门，保持广义货币M2和社会融资规模合理增长。

上海一基金公司交易员表示，早盘”期货跌了一点，(主要现券)收益率上了1bp多，“两会报告”没什么大影响。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.93%附近，上日尾盘为4.9175%；10年期国债新活跃券180004最新成交在3.855%，较上日尾盘涨约2个基点(bp)。

央行今日暂停公开市场操作，银行间市场资金面整体平稳。交易员表示，两会报告仍重申稳健中性货币政策符合市场预期，3月需谨慎关注跨季流动性，短期内先观察本周MLF(中期借贷便利)到期续做情况。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.335元人民币，较上日结算价跌0.1%；10年期国债主力合约T1806收报92.525元，较上日结算价跌0.12%。(完) (发稿 李宏薇 审校 杨淑祯)