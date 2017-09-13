中国债市动态：逆回购重启现券反响不大仍窄幅震荡，国债招标接近预期

路透上海9月13日 - 中国央行公开市场周三恢复逆回购，操作量恰好对冲到期，不过银行间债市周三早盘现券仍窄幅波动，活跃券收益率在昨日收盘以上1bp内区间震荡，国债期货则回吐昨日部分涨幅；一级市场方面，午间出炉的国债招标结果接近预期。交易员称，后续方向明朗仍有待观察宏观金融数据等。

“公开市场(操作与到期)持平也还好，央行估计有自己的考虑，还是符合中性货币政策；早盘利率(收益率)上行，我觉得是因为美债(收益率)上行、国内等待国债招标和金融数据的结果，比较谨慎的表现。”上海一银行交易员稍早表示。

中国财政部周三上午招标的两年期新发国债，中标利率3.50%，此前预测均值为3.51%；同时招标的五年期续发国债，加权中标收益率3.5783%，市场预测均值为3.57%。

北京一基金交易员称，昨日午后国债期货走高似乎没有足够的理由，今天跌回来也正常，“交易有波动，说不清什么原因，市场还是没什么方向，等数据吧。”

华北一银行交易员指出，虽然国债期货本周来走势偏弱，就现券交投情况来说，感觉市场还是有一定支撑，“收益率上不太去，现券买盘也还可以。”

中国央行公开市场周三进行总额700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期200亿元，完全对冲今日到期量。

美国较长期公债收益率周二连续第三天上涨，因对指标10年期公债标售的需求疲弱，打压了整体债市价格。

中国央行料于周五(15日)前公布8月金融数据，路透综合约30家机构预测中值显示，8月信贷料季节性回升，预计新增人民币贷款环比小幅增长至9,000亿元，M2增速续创新低至9.1%，人民币贷款余额同比增幅小降至13%。

剩余期限约10年的国开债170210最新报价在4.3350%/4.3330%，上日尾盘为4.33%/4.32%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.63%/3.6150%，上日尾盘为3.6150%/3.6050%。

中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.610元人民币，较上日结算价下跌0.09%；10年期国债期货主力合约T1712收报95.095元，较上日结算价下跌0.08%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)