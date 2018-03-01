中国债市动态：逆回购重启现券继续震荡，华信债大跌暂未殃及其他

路透上海3月1日 - 中国银行间债市周四早盘主要现券继续震荡，央行在公开市场重启逆回购，也令利率互换(IRS)止住上日午后升势转为走稳。信用债方面，上证所对大跌的华信系债券实施临停，但目前来看，该消息对市场整体影响不明显。

在暂停两日后，中国央行今日稍早进行了总额1,500亿元人民币逆回购操作，单日净回笼100亿元。

上海一基金公司交易表示，早盘主要现券”震荡，IRS也基本和昨天一样，昨天(午后上涨)应该是资金一下紧张的缘故。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.8925%，上日尾盘为4.90%；同期限国债170025最新成交在3.83%，上日尾盘为3.8275%。

受华信能源董事局主席叶简明被调查消息影响，该公司旗下上海华信国际集团发行的15华信债和16申信周四早盘均暴跌34%，随后临时停牌。

对此，上海一券商交易员称，对这种个体突发性事件，市场反应较为淡然，可继续关注但无需过于忧虑。

一级市场上，进出口行上午招标增发的一、三和五年固息债，中标收益率分别为4.0415%、4.6021%和4.7111%；中债进出口行债到期收益率曲线中，同期限最新收益率为4.1860%、4.6726%和4.8198%。

另外，财新中国2月制造业PMI指数小幅上升至去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；新出口订单虽有所回落，但整体新业务总量仍有所上升，信心指数也升至11个月最高。整体来看中国制造业仍延续小幅扩张态势，国内经济仍具韧性。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.49元，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1806收报92.76元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 李宏薇 审校 林高丽)