中国债市动态：避险买盘推动现券期货走暖，情绪改善不大关注最新数据

路透北京8月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅下行，国债期货高开高走。交易员称，美朝紧张局势升级刺激美债价格上涨，全球股市大跌，因此避险买需亦提振国内现券人气；不过鉴于对即将出炉的一系列经济数据预期不一，市场情绪改善并不明显，收益率整体仍呈窄幅波动。

北京一基金交易员说，“10年国开债在4.3050%至4.2950%之间窄幅波动，昨天美债因为朝鲜的事（收益率）下了一些，今天现券整体看买盘较强，市场有做多动力，但是还有颇多顾忌，情绪没有明显改善。”

上海一券商交易员称，朝鲜半岛紧张局势加剧，股市等风险资产下挫，隔夜美债收益率下行，这亦带动国内现券人气，国债期货也高开并高走。

“今天市场还可以，美债收益率昨晚跌了点，早上一来市场情绪比较高一点...7月数据陆续要出来，之前多头信仰就是基本面不行，最近大宗这么一涨，感觉这个信仰快崩溃了，看看数据吧，我认为不会很差。”他说。

美债收益率周三下跌，指标10年期公债收益率触及六周低位，因美朝紧张局势升级，刺激对公债等避险资产的需求。美国30年期公债收益率也触及六周低位，两年期公债收益率追平四周前触及的低点。

朝鲜(北韩)国家媒体朝中社周四报导称，该国将在8月中旬完成打击关岛计划，拟向关岛发射四枚中程导弹，然后等待朝鲜领导人金正恩作出是否继续推进的指令。美国在关岛设有一个军事基地。此前美国总统特朗普周二称，朝鲜对美国的威胁将受到“火与怒”的回击。

亚股周四转为下跌，投资人担忧近来美朝紧张局势升级，打压韩股跌至两个月低点。中国股市沪综指早盘收报3,240.69点，跌1.06%。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年期固息债，中标收益率分别为4.1047%、4.2012%和4.3334%；三期债对应投标倍数2.29倍、2.76倍、4.37倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2960%/4.2925%，上日尾盘为4.3150%/4.3085%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6550%/3.65%，上日尾盘亦为3.6750%/3.6675%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712收报97.340元，较上日结算价涨0.10%；10年期国债主力合约T1712收报94.540元，较上日结算价涨0.21%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)