中国债市动态：避险情绪提振现券期货续走暖，监管忧虑萦绕向好空间有限

路透北京8月11日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率延续小幅下行走势，国债期货高开高走。交易员称，地缘政治紧张局势升级激发避险买盘，市场情绪有所好转，且资金面明显改善，交易户进场买入。

他们并称，国内大宗商品炒作或告一段落，避险情绪料提振债券市场迎来短暂暖势；然而后续监管细则依然未知，同时短期通胀忧虑挥之不去，收益率下行空间有限。

华南一银行交易员说，“今天情绪还不错，（收益率）技术性回调加上朝美紧张局势提振的避险买盘，收益率总体上比昨天尾盘下来1-2个bp（基点），资金也松点，感觉这波行情可能会持续到下周。”

他并表示，大宗商品炒作可能暂时结束，未来的国内通胀预期以及海外货币政策收紧的预期仍然存在，但目前并非市场主导因素，市场一直担心的监管政策依然未明，所以收益率不会趋势性下行，整体料仍会是高位震荡。

上海一银行交易员亦称，“市场就着避险发泄下多头情绪，其实也是前期（券价）跌太多了，然后预期大宗可能价格要缓一缓。不过这波主要是交易户参与搏杀的，没有配置资金介入，收益率也下不到哪里去。”

他同时认为，严监管依然是改革方向，货币基金投资同业存单的传闻表明监管增强未有停止。

“主要是存单算债券考核，这种措施会限制不少大基金的发展，而且存单发不了，有些机构杠杆就要下来了，对现券会有些冲击吧，但这肯定是监管的方向。”他说。

美国总统特朗普周四提高了抨击朝鲜(北韩)及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。

中国银行间市场周五资金面趋松，回购利率有所下滑；公开市场逆回购到期量仍较大，不过央行对冲力度尚可，令市场情绪更为稳定。此外有关货币基金投资同业存单（NCD）条件收紧的消息引发市场关注。

一级市场方面，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.8124%；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率为3.2189%。上述三个月贴现国债边际中标收益率2.8844%，投标倍数2.03倍；六个月期边际中标收益率3.3335%，投标倍数1.97倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2695%/4.2625%，上日尾盘为4.2930%/4.29%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6295%/3.6255%，上日尾盘亦为3.6650%/3.65%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712收报97.445元，较上日结算价涨0.16%；10年期国债主力合约T1712收报94.690元，较上日结算价涨0.25%。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)