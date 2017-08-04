中国债市动态：长债略稳但短券收益率续下行，月初资金面愈宽提供支撑

路透上海8月4日 - 中国银行间债市周五早盘现券短端表现稍好于长债，国债期货小幅收涨。交易人士表示，月初资金面愈发宽松，支撑短券收益率继续小幅下行，长端品种则表现略逊；不过债市整体仍未脱离盘整格局，机构多数观望心态仍重。

“短券下了1-2个bp(基点)吧，长端大概0.65个bp，主要是资金特别松，短券下行也属于修复的力量，”北京一券商交易员称，后续短券表现还得看流动性情况，感觉央行现在公开市场也属于反向操作，未来不排除加大资金回笼的可能性。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2375%/4.2350%，上日尾盘为4.2425%/4.2375%；剩余期限不到一年的国债170009券最新成交在3.3450%，上日尾盘为3.3619%。

“我感觉短端也快修复的差不多了，基本上一年国债(收益率)很难下到突破3.3%，”上述交易员表示，央行说了不紧不松的现实是很明确的，不要对边际宽松抱有期待，同时也不能总想着过度紧张。

央行公开市场今日将进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期300亿元。据此计算，本周将净回笼400亿元。

“钱松下来了，现券(价格)暂时是跌也跌不动了，但是涨也没啥空间啊，还是得震荡，7月初以来利率债一直就是这样盘着，”上海一券商交易员也认为。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.39元，较上日结算价上涨0.10%；10年期国债主力合约T1709收报94.835元，较上日结算价上涨0.12%。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)