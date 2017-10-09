中国债市动态：长假后首日现券期货均走弱，因资金紧及风险资产上涨

路透北京10月9日 - 中国国庆长假后首个交易日，银行间债市周一早盘现券收益率小幅上行，国债期货明显下跌。交易员称，今日资金面依然呈收敛之势，且长假期间海外风险资产上行，打击避险人气；而市场认为节前中国央行定向降准不改稳健货币政策基调，现券对此反应不大。

北京一银行交易员称，“市场对降准这事没怎么care（关心），资金紧更是眼前的，每次节后其实都会紧。”

他并称，国庆假期期间海外股市表现较佳，且今日国内大宗商品期货涨势凌厉，这在一定程度上亦打压了现券买盘。

因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市，9月30日银行间债市则为调休开市。

中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

华中一保险交易员说，“10年国开债170215上了不到3bp（基点），其实期货跌更多一点，今天国内大宗和股市都表现不错，可能都买股去了吧。”

对于后市，他认为，央行定向降准导致全面降准希望落空，这在另一方面也反映了央行稳健中性的货币政策不会改变，流动性紧平衡依然是大概率，“市场没钱就硬不起来，看看后面数据吧。”

中国央行主管的金融时报周一刊登记者评论文章称，央行宣布自2018年起对普惠金融实施定向降准只是政策微调，不是变相全面降准；对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。

中国央行稍早公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。继国庆长假前两日暂停操作后，逆回购已连续第三个交易日缺席；据此计算，单日将净回笼1,800亿元人民币。

中国股市周一恢复交易后，沪综指开盘跳涨1.6%，之后涨幅稍有收敛。分析师指出，国庆长假期间海外主要股市均出现上涨，中国央行节前定向降准亦被投资者视为利多，场内做多气氛迅速升温，股指跳高开盘，一举跃过3,400点整数位，创下逾21个月来盘中新高。

中国国内大宗商品期货周一涨势较大，其中上海螺纹钢期货上涨逾4%，大连焦炭期货涨近3%。

据交易员透露，剩余期限约10年的国开债170215最新成交在约4.2050%，上一交易日尾盘为4.1850%；10年国债170018最新成交在3.6350%，上一交易日尾盘为3.6150%。

北京时间10:05，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712报97.555元人民币，较上日结算价跌0.14%；10年期国债主力合约T1712报95.020元，较上日结算价跌0.20%。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)