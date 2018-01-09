中国债市动态：长端国债与金融债继续分化，国开一年增发好于预期

路透上海1月9日 - 中国银行间债市周二早盘长端延续分化，10年国债收益率随期货走高而稍跌，10年国开收益率则略涨。央行早间公开市场操作公告显示，流动性总量已从“较高”转为“适中”，不过早盘资金总体仍较宽松，对短券提供支撑；国开债招标中一年需求向好，定位明显低于预期。

中国国家开发银行上午招标增发的一年和三年固息债，中标收益率为3.9975%和4.6269%(预测均值4.05%和4.62%)，投标倍数4.12倍和2.69倍。

“没想到(一年国开中标收益率)都破4%了，需求确实好；二级卖盘少，都到一级去拿量了。”北京一银行交易员称。

10年国开债170215早间在4.93%-4.9375%区间震荡，最新在4.93%，上日尾盘在4.9275%；10年国债170025成交在3.89%，上日尾盘在3.91%。

上海一基金交易员认为，债市接下来还会继续分化，国债有免税效应，一季度发行也少，在银行配置支撑下还会相对坚挺；而长端金融债仍会延续交易盘拥挤下的偏弱走势，毕竟受最近监管政策冲击最大的也是这些交易性机构。1月份资金面接下来可能要有些波动或影响短券持续向好势头，但陡峭的曲线还是会维持一段时间。

他并表示，后半周消息密集，有12月通胀数据、一年和10年国债招标，周六到期的MLF不排除会提前续做，12月信贷数据也可能于本周公布，“市场还要纠结一下吧，继续观察。”

中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第12日暂停操作，不过公告中流动性总量表述由此前的“较高”改为“适中”。据此计算，公开市场单日净回笼1,300亿元人民币。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.400元人民币，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1803收报92.665元，较上日结算价涨0.01%%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)