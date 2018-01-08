中国债市动态：长端收益率小幅反弹，央行官员称短期存加息空间打压情绪

路透上海1月8日 - 中国银行间债市周一早盘长端收益率小幅反弹，央行官员称中国有上调利率的空间，通胀抬升担忧及近期强监管氛围亦继续压制交投情绪；不过期货早盘收红，现券收益率升幅有限。

“央行说可能加息，收益率就上去了，不过可能有空头做止盈的吧，现券上的不多，期货还翻红了；后市感觉还是偏空，通胀不知道怎么样，”上海一银行交易员称。

中国日报周一援引中国央行研究局副局长纪敏表示，去年以来工业品价格和企业盈利改善，短期内有利率上调的空间；通胀和汇率也会被纳入利率调整的考虑。

10年国开债170215最新成交在4.9275%，上日尾盘在4.9150%；10年国债170025早间在3.93%有成交，上日尾盘在3.91%。

上海另一银行交易员提到，上周以来收益率连续下行的短端利率债今日跌得不多，“短券有一点跌不动了的感觉，不过市场上卖盘也少。”

中金公司宏观研究团队周一发布的报告指出，鉴于近期通过的特朗普减税法案有望进一步刺激美国需求扩张，中国的外需增长也可能比之前预期的更强，将2018实际GDP同比增速预测从原来的6.9%上调至7.0%；中美经济增长加速、叠加通胀上升，可能带动中国及全球利率水平进一步上行，预计2018年底前中国的10年期国债收益率可能会上升至4.2%-4.5%左右。

中国将于周三(10日)公布12月CPI和PPI，路透综合30余家机构预测中值结果显示，随着农产品价格季节性回升，以及天然气等价格上涨，中国12月CPI同比涨幅将扩大至1.9%，而PPI增幅则在高基数作用下回落至4.8%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.325元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1803收报92.56元，较上日结算价涨0.09%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)