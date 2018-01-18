中国债市动态：颓势不改现券收益率继续走升，关注午后经济数据出炉

路透上海1月18日 - 中国债市周四早盘期现货颓势不改，主要利率债收益率继续上涨近2个基点。交易员表示，在暂无明显利空消息冲击背景下，一早有机构抛压加重，致现券悲观情绪继续发酵，午后将出炉去年GDP及12月等经济数据，部分机构预期数据或好于预期，目前静待结果揭晓。

北京时间今日下午三点将公布中国2017年四季度和全年GDP，12月工业增加值、投资和消费等经济数据。路透综合61家机构预测中值结果显示，中国四季度经济增速较前季略有放缓，但全年增速仍远超年初制定的增长6.5%左右的目标；具体到12月，经济增长动力有所减弱，工业、投资和消费增速均小幅放慢。

“今天出GDP数据，估计是特别好吧，一早保险就在砸盘，收益率怒上2个BP，感觉这个上行速度有点快啊。”上海一券商交易员称，都是悲观情绪影响的，感觉年前10年国开债收益率上5.20%也不是没有可能。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.1025%，上日尾盘在5.0775%；10年国债170025成交则在3.9675%，上日尾盘3.955%。

上述交易员并认为，不排除缴税扰动结束之后，有部分基金回去买一些短券，毕竟春节期间也有临时降准等举措提供流动性保障，而且收益率曲线目前也比较平；此外，除了个别配置盘零星参与一下，市场整体环境还是很差，严监管预期下普遍都不敢参与太多。

一级方面，业内人士周四透露，进出口银行上午招标新发行的三年期固息债，中标利率为4.83%，投标倍数2.74倍；同时招标增发的一年和五年两期债，中标收益率分别为4.2954%和4.9971%，投标倍数3.70倍和3.10倍。

据交易员透露，进出口行新债中标结果虽好于预期，其中短端品种更为明显，不过从投标机构参与积极性来看，整体需求也不温不火，只能说较之二级市场疲弱市况略胜一筹。

中国央行公开市场今日进行总额1,600亿元人民币逆回购操作，单日净投放900亿元。自上周四起，央行在公开市场开始连续净投放。按逆回购和中期借贷便利(MLF)全口径统计，本周四天累计净投放资金已逾6,900亿元人民币。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.775元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1803收报91.640元，较上日结算价跌0.15%。（完） (发稿 吴芳；审校 曾祥进)