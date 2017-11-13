中国债市动态：10年利率债收益率再刷新三年高点，资金不紧但情绪极弱

路透上海11月13日 - 中国银行间债市周一早盘10年期国债和国开债活跃券收益率再刷新逾三年来高点，国债期货主力合约亦明显走跌。交易员称，就现有情况看并没有新的利空出现，而且资金面总体尚可，现券持续走恶可能是情绪偏弱难以承压所致。

不过他们也指出，不排除将公布的10月社融和信贷等数据较好，支撑基本面。在数据明确前，还是不要轻举妄动为上。

上海一外资银行交易员称，早盘10年国债和国开活跃券收益率一路上行再刷新三年新高，涨幅约5-6个基点(bp)。市场对收益率持续上涨原因莫衷一是，只能暂时归结于情绪太差，下一步可先看看10月信贷数据情况。

交易员透露，剩余期限近10年的国债170018券最新成交在3.955%，上日尾盘3.905%；同期限国开债170215最新成交在4.6575%，较10月末现券暴跌时的收益率水平累计涨逾10bp，上日尾盘收在4.5925%。

中债10年国债和10年国开债到期收益率曲线中，前次高点出现在2014年10月初前后。

根据以往月份经验，中国央行可能在本周前半段公布10月社会融资和新增信贷等金融数据。

另外，近日收益率领涨的10年国开债，传出将置换招标的消息。对此，交易员认为，该举措有望缩窄老券和新券的利差，但具体市场会如何反应，还需要更多操作细节确认。

多位市场人士周一透露，国开行拟于本周进行首次债券置换招标；标的券料为10年品种，计划选择170215置换170210。

央行公开市场稍早进行了总额1,800亿元人民币逆回购操作，据此计算，单日逆回购口径将净投放1,500亿元；若考虑中期借贷便利(MLF)到期，全口径净投放则为835亿。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.055元，较上日结算价跌0.23%；10年期国债主力合约T1803收报92.38元，较上日结算价跌0.4%。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)