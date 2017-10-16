中国债市动态：10年利率债收益率再触年内高点，受经济预期向好打压

路透上海10月16日 - 中国银行间债市周一资金较为宽松，但10年国债和国开债收益率早盘再触年内高点，因央行行长称中国下半年经济增长有望达到7%，基本面预期向好打击市场情绪。利率互换(IRS)跟随普涨，国债期货主力合约亦双双走低。

交易员称，现券收益率在快速上行4-5个基点(bp)后暂时走稳，不过经济向好预期和继续降杠杆趋势仍令后市承压，目前心态偏谨慎。

中国央行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。

上海一外资银行交易员指出，受周小川对下半年经济预测言论影响，稍早10年国债和国开等收益率一度上涨4-5个bp，“之前央妈描述经济稳中向好，大家都没重视。这回直接修正市场预期了。”

对于短期后市，他认为，经济预期调整对债市的影响可能还没结束，保守的做法只能是先观望。

剩余期限近10年的国债170018收益率一度升至3.71%后，最新成交在3.7%左右；同期限国开债170215最新成交在4.2925%附近。二者较上日尾盘涨幅约4个bp。

最新数据显示，中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，与路透调查预估中值1.6%一致。9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%。

央行公开市场稍早进行了200亿元人民币的逆回购操作，与到期量完全对冲。银行间资金市场上，流动性较为宽松。

金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712最新报在97.06元，较上日结算价跌0.21%；10年期国债主力合约T1712报94.395元，较上日结算价跌0.28%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)