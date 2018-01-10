中国债市动态：10年国债收益率冲高回落，美债走弱及汇价下跌冲击有限

路透上海1月10日 - 中国银行间债市周三早盘波动较大，10年国债收益率盘初冲高6个bp，但随后回落至接近尾盘附近，二级国债交易情绪偏暖，一级招标结果亦向好。交易员表示，美债大跌、人民币汇价走贬对国内债市冲击有限，中长期来看人民币前景仍然稳定，国债料继续受到银行及境外配置力量支撑；早间出炉的12月物价数据整体温和，债市反响不大。

财政部上午招标续发行的一和10年期国债 ，加权中标收益率为3.4972%和3.8499%，均稍低于此前3.51%和3.86%的预测均值；两期债对应投标倍数为2.67倍和2.82倍。

“招标前大家都还是挺乐观的，其实中标结果比乐观的预期高了1个bp；不过二级影响不大，170025报价在3.90%/3.89%，”上海一银行交易员称。

10年国债170025盘初最高成交在3.95%，而后回落至3.89%，与上日尾盘持平。金融债表现仍然较弱，10年国开债170215最新成交在4.9675%，上日尾盘在4.935%。

上海一基金交易员表示，“一早(3.95%)那个价格，可能受美债影响吧，加上今天有10年国债招标，可能有机构看得比较空；但我觉得国内应该不会上的那么多，外资最近都还是收中国国债的，从后面走势看，这个价格也没太大代表性。”

上海一银行交易员认为，逆周期系数取消引发人民币汇率短期波动，但长远看汇率预期还是稳定的，预计对外资增持中国国债的势头影响不会太大；国债有免税效应，近期一二级配置需求都偏强。

周二10年期美债收益率大涨7个bp至2.55%附近，触及10个月高位，此前日本央行称，将减少公债购买规模，美国企业债发行也打击市场。

人民币兑美元中间价周三报6.5207元，较上日的6.4968元大跌239点，创2017年12月29日以来新低，此前中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”。

中债登近期披露的数据显示，境外机构2017年12月净增持了330亿元中国国债，月末持有国债余额6,065亿元，为连续第10个月增持，全年累计增持1,828亿元。

中国国家统计局周三公布，2017年12月CPI同比上涨1.8%，低于路透调查预估中值的1.9%；PPI同比上涨4.9%，高于预估4.8%，但为去年11月同比上涨3.3%以来最低。分析师预计2018年受低基数等影响CPI涨幅会有月份突破2%，但不会扰动货币政策。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.350元人民币，较上日结算价跌0.06%%；10年期国债主力合约T1803收报92.580元，较上日结算价跌0.09%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)