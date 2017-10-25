中国债市动态：10年国债收益率创近三年新高，资金面及监管担忧施压

路透上海10月25日 - 在资金面以及监管担忧施压下，中国债市周三早盘期现货重返弱势，银行间债市10年国债活跃券收益率上行逾3个基点（bp）破3.75%，创2014年12月以来新高，中金所10年期国债期货主力合约盘中亦创出五个半月来低点。

交易员指出，十九大已闭幕，今日公开市场结束持续多日的大额净投放，表明阶段性维稳已结束，恐很快转向净回笼，而有关银行同业负债占比将进一步收紧的市场传言，则令监管忧虑加剧，现券弱势短期内仍难扭转。

“美债对情绪的影响，加上大家对监管和资金面预期都比较悲观，说到底就是市场太弱了。还没有机会，没有做多的理由。”上海一银行交易员称。

他谈到，随着十九大维稳的告一段落，公开市场操作将从短暂宽松回归正常状态，资金面难以维持宽松局面，而重回基本平衡的局面。

交易员透露，剩余期限近10年的国债170018券最新成交在3.7525%附近，盘中最高至3.7550%，上日尾盘为3.72%；同期限国开债170215最新成交为4.3425%，上日尾盘在4.3175%。

中国央行公开市场今日进行1,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期600亿元，完全对冲当日到期量。

新华社周三公布，中共十九届一中全会选举习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正为中央政治局常委，习近平并当选为中央委员会总书记。

华中一银行交易员表示，有传言称银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%，“如果这个爆出来，收益率绝不止（上行）这一点。”

前述上海的银行交易员亦认为，若上述传言属实，可谓是“去杠杆的大招，如果是这样，很多机构都要调整了，超过25%的很多，股份制都超。”

一级市场方面，财政部上午招标的三年新发国债中标利率3.60%，同时招标续发行的七年期国债中标收益率3.7714%，均稍高于二者此前3.58%和3.75%的预测均值。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.820元人民币，较上日结算价跌0.15%；10年期国债主力合约T1712收报93.875元，较上日结算价跌0.25%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)