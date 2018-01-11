中国债市动态：10年国债收益率加速上涨，美债走弱等带动下悲观情绪发酵

路透上海1月11日 - 中国银行间债市周四早盘大幅走弱，隔夜美债收益率连续第二日走高，叠加资金面收敛、监管及数据预期影响不佳等，债市恐慌情绪有所加剧；10年国开债收益率破5%后继续上冲，10年国债收益率也大涨约4个bp，向去年11月的前高4%靠拢。

“海外可能有一部分原因吧，加上资金面这两天有所收紧，国债期货盘中大跌也带动了一些，看空的氛围还是比较强的；接下来还有金融经济数据，对债市的影响也可能不太乐观，”上海一银行交易员称。

10年期美债收益率周三盘中高见至3月15日以来最高的2.597%，尾盘下跌至2.564%。此前彭博报导称，中国官员建议放慢或者暂停购买美债。不过中国外管局周四表示，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。

“还是情绪在起作用，”上海另一银行交易员表示，整体而言市场延续了昨天的状况，且收益率破整数关口以后对市场有心理冲击，止损压力可能加大，接下去更不会轻易言顶。

10年国开债收益率今日突破5%，10年国债收益率上行速度虽然不及金融债，但连续两天上涨，也在向去年11月的逾三年高点4%附近靠拢。“破4%我觉得是迟早的事，”上述交易员称。

10年国开债活跃券170215成交收益率早间最高在5.04%，最新在5.03%，上日尾盘在4.9975%，盘中一度到5%；10年国债活跃券170025最新成交在3.965%，上日尾盘在3.92%，盘后在3.93%有成交。

华东一银行交易员认为，国债年初以来走势一直坚挺，但近两日也出现调整，不排除外资对国债的买盘力量有所减弱。

随着美债收益率加速走高，今年以来中美10年国债利差总体呈回落态势，目前在138个bp左右，去年11月曾至166个bp的高位。

中国国务院总理李克强称，2017年国内经济延续稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右，大城市城镇调查失业率创多年来的最低，进出口扭转了连续两年下降的局面，财政收入、居民收入和企业效益明显好转。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.035元人民币，较上日结算价跌0.21%；10年期国债主力合约T1803收报92.110元，较上日结算价跌0.31%，盘中最大跌幅0.41%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)