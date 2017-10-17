中国债市动态：10年国债收益率迈向近三年高点，情绪仍弱观望居多

路透上海10月17日 - 中国银行间债市周二早盘10年国债活跃券收益率达到3.72%，按中债国债到期收益率曲线数据口径，开始迈向近三年高点。在十九大会议未结束，三季度经济增长数据未公布前，市场情绪偏弱，观望者居多。

国债期货两个主力合约早盘同样续跌，跌势较上日同时段稍缓。新债方面，国开行上午招标的三期债，除三年定位略低外，一年和10年符合预期，该结果对市场未有提振。

上海一券商交易员称，市场“还是不太行啊，大家担忧的很。估计还要再等两天，至少等(十九大)会开完。”

交易员透露，剩余期限近10年的国债活跃券170018最新成交在3.72%，同期限国开债170215成交在4.3175%，较上日尾盘均涨2个基点(bp)左右。上日两期债收益率涨幅约4-5个bp。

中国国债到期收益率曲线中，10年期品种前次高点出现在2014年12月。

中国共产党第十九次全国代表大会定于10月18日（周三）在北京召开，将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会；国家统计局将于周四(19日)召开发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)。

此前中国央行行长周小川对下半年中国经济增长有望实现7%的言论，打击现券，周一主要利率债收益率明显上涨。

金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.925元人民币，较上日结算价跌0.11%；10年期国债主力合约T1712收报94.175元，较上日结算价跌0.18%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)