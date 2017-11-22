中国债市动态：10年国开债收益率再刷新逾三年新高，交投情绪继续恶化

路透上海11月22日 - 中国银行间市场周三债市疲弱情绪续走恶，早盘10年国开活跃券收益率再度刷新2014年9月来新高后略回落，盘中一度较上日收盘走升约8个基点(bp)；虽然国债相对波动略逊，但10年国债成交收益率再度攀升至4%高位，而10年期国债期货品种亦在跌逾0.46%后缩窄跌幅。

交易员表示，现券在恐慌心态冲击下，机构连续止损引发债市继续深度调整，叠加资金面一早仍趋紧态势不改，央行公开市场投放又仅对冲到期，令市场心态愈发谨慎。

“基本崩盘了，大家都在全面止损啊，现在主要在绞杀交易盘手里的中长债啊，太凶残了，我觉得国债只要到了4.0%肯定不会有顶，等着继续上吧。”上海一银行交易员表示，

他并透露，10年国开债170210早盘最高成交在4.94%，已经成功突破五年期以上贷款基准利率，而上日收盘为4.885%；此外早间资金面也还在继续收紧，利率互换也在震荡攀升逾1个基点。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.87%，盘中最高升至4.875%，上日收盘为4.805%；同期限国债170018最新成交在4.00%，上日收盘3.97%。

此外，另有交易员透露，近期随着年底临近，由于部分基金赎回压力渐增，导致债券持仓抛盘亦加重，进一步加剧债市深度下跌。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘最新报96.041元人民币，较上日结算价跌0.23%；10年期国债主力合约T1803最新报92.215元，较上日结算价跌0.35%，早盘一度下跌近0.46%。

信用债方面，早盘因整体成交有限，暂波动不大。不过亿利资源集团相关债券因受昨日中票兑付风波影响，公司债“14亿利01”早间一度下跌0.90%，最新收窄跌至0.60%。

中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）周三公告称，已足额收到亿利资源集团有限公司2014年度第二期中期票据“14亿利集MTN002”的付息兑付资金，并完成了该期债券的代理付息兑付工作。上日曾表示截至日终未足额收到上述中票的付息兑付资金。

央行公开市场今日进行总额1,900亿元人民币逆回购操作，完全对冲当日到期量；其中七天期1,000亿元，14天期800亿元，63天期100亿元。 (完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)