中国债市动态：10年国开收益率再触近期高点，同期限新债定位随之走升

路透上海11月21日 - 中国银行间市场周二资金略有收紧，偏弱的现券再承压。早盘10年国开活跃券收益率一度触碰近期高点后回落，最新较上日收盘仍涨逾4个基点(bp)，并带动新发同期限债券定位走高，相对来说，10年国债波动稍逊。

国债期货市场上，两个主力合约也变动较为明显，其中10年期品种在跌逾0.3%后收窄跌幅。信用债方面，收益率上行压力犹存，惟流动性差无法完全释放。

上海一外资银行交易员表示，趋势不明朗情绪未完全转好前，抄底要十分谨慎，“及时止损是王道啊。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.7775%，盘中最高升至4.785%，上日尾盘为4.73%；同期限国债170018最新成交在3.965%，上日尾盘3.96%。

上海一券商交易员指出，信用债，尤其是低评级品种，受流动性不足限制成交清淡，收益率涨幅虽不大，但卖出亦不易。

国开行上午招标的一至10年五期债，中标收益率分别为3.0888%、4.5071%、4.5979%、4.7470%和4.7301%，其中一、三和五年品种低于预测均值，七和10年高于预期。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.235元人民币，较上日结算价跌0.05%；10年期国债主力合约T1803收报92.415元，较上日结算价跌0.15%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)