中国债市：上交所及中证登就公司债券质押式三方回购交易结算征求意见

路透上海1月23日 - 中国上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司周二发布通知，就公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法公开征求意见，内容包括参与者管理、担保品管理、交易、清算交收和质押登记等，从质押券范围、交易结算安排、违约处置、风控措施等多方面明确三方回购业务规范。

刊登在上交所的暂行办法明确，上交所将组织开展三方回购，提供交易申报及成交确认平台，并制定担保品管理的相关标准，开展对三方回购参与者和质押券篮子的管理；中国结算对三方回购进行集中登记、存管、结算，并根据相关业务规则规定提供担保品的选取分配、质押登记等服务。

“三方回购标准化程度介于债券质押式回购和质押式协议回购之间，有助于完善交易所债券市场的多层次回购体系”上交所称，三方回购结算环节实行非担保交收，降低中央对手方的风险集中度，可以成为债券质押式回购的有效补充。

在交易机制方面，办法指出，三方回购交易主要采用报价、询价和指定对手方申报三种方式，交易双方需要指定篮子信息，回购期限可以由交易双方在1-365天的范围内自行商定。交易时间为每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:15。

对于质押券范围，办法称，三方回购的质押券范围为交易所挂牌的公开发行和非公开发行债券。根据债券的发行方式和评级信息等，上交所将挂牌债券划分为若干个质押券篮子；明确各质押券篮子的债券清单、折扣率标准拟由上交所确定。

所谓债券质押式三方回购交易，是指资金融入方（以下简称正回购方）将债券出质给资金融出方（以下简称逆回购方）以融入资金，约定在未来返还资金和支付回购利息，同时解除债券质押，并由上交所、中国结算根据本办法规定提供相关的担保品管理服务的交易。（完）

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