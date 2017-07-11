中国债市：上清所6月托管量净增4,149亿元，同业存单及信用债发行回暖

路透上海7月11日 - 中国上海清算所最新数据显示，6月固定收益产品托管量净增加4,1 49亿元人民币至158,833亿元，继5月首现下降后重新回升，其中同业存单净增量占比逾九成 再成主力。 数据显示，6月同业存单托管量增加3,840亿元至79,937亿元，占上清所总托管量的比重 首度逾半。当月同业存单发行量突破2万亿，较5月增逾六成至20,l55亿元，仅次于今年3月2 0,654亿元的历史高点。 非法人类产品是当月同业存单主要的增仓机构，6月末共持有3.31万亿元，比5月的2.98 万亿元增加3,286亿元，取代商业银行成为持仓主力。商业银行持有同业存单则从5月的3.01 万亿下降至2.98万亿元。 非法人机构具体是指：证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产 管理组合、企业年金计划、保险产品、信托产品、社保基金、私募投资金、养老基金等其他 非法人机构。 信用债方面，各主要券种发行亦回暖，超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN) 、短期融资券、中期票据6月发行量分别为2,029亿元、425亿元、248亿元和732亿元，相比5 月，超短融、中票发行量环比增逾七成，PPN增近五成，短融发行量则翻倍增加。 从托管量来看，6月超短融本月净增181亿元，结束去年12月以来连续6个月净减少。PPN 与短融仍净减379亿元、87亿元，但规模少于上月。考虑到与中债登的平行托管情况，5月中 期票据合计托管量转为微增4亿元，5月为净减674亿元。 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，6月债券托管量净增7,567亿元人民币，期末 托管余额为464,400亿元(按债券口径统计)。除商业银行以4,829亿元单月净增量继续领先外 ，受商业银行理财产品异军突起推动，基金类以3,985亿元增量创下单月新高。 中国债市6月延续了5月下旬的回暖势头，资金面超预期宽松，此外金融监管也延续放缓 节奏，降杠杆担忧继续减轻，债市一二级联袂向好，配置需求明显回暖，特别是随着资金价 格的下行，在一定程度上修复了此前平坦甚至倒挂的收益率曲线。不过路透调查显示，7月 流动性预期仍相对谨慎，债市难脱震荡。 以下为2017年6月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 本月末 本月净增 本年净增 上年末 超短期融资券 12,179 181 -2,957 15,135 非公开定向债务融资工具 20,443 -379 -1,355 21,798 短期融资券 4,788 -87 -1,234 6,022 区域集优中小企业集合票 4 -2 -2 6 据 信贷资产支持证券 417 0 1 417 金融企业短期融资券 80 20 -2 82 非金融企业资产支持票据 383 18 85 298 资产管理公司金融债 2,250 100 330 1,920 中期票据 36,873 451 2,561 34,311 同业存单 79,937 3,840 17,176 62,761 项目收益票据 111 - 14 98 绿色债务融资工具 118 7 -1,082 1,200 政府支持机构债券 1,250 - 1,170 80 合计 158,833 4,149 14,705 144,127 外币债券(折人民币) 56 - - 56 以下为6月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)： 本月 本年 上年全年 超短期融资券 2,029 8,864 27,195 非公开定向债务融资工具 425 1,933 6,029 短期融资券 248 1,955 6,083 区域集优中小企业集合票据 - - - 信贷资产支持证券 - 6 347 金融企业短期融资券 40 140 1,179 非金融企业资产支持票据 21 113 167 资产管理公司金融债 100 430 560 中期票据 732 3,762 10,997 同业存单 20,155 95,225 129,931 项目收益票据 - 14 39 绿色债务融资工具 7 38 80 政府支持机构债券 - 200 850 合计 23,756 112,680 183,456 外币债券(折人民币) - - 56 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾；审校 边竞/杨淑祯)